PKK yöneticisi öldürüldü!

Bingöl'ün Akdağ bölgesinde 19- 21 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen operasyonda girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 5 terörist arasında, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde 'komuta konseyi' üyesi 'Alişer Xelikan' kod adlı Mehmet Korkmaz'ın da olduğu belirtildi. Konya nüfusuna kayıtlı olan Korkmaz'ın yaklaşık 22 yıldır dağda olduğu da belirtildi

Terör örgütü PKK'ya yakın internet siteleri 19- 21 Aralık tarihleri arasında Bingöl'ün Akdağ bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 5 PKK'lının kimlik bilgilerini açıkladı. Çatışmada öldürülen PKK'lıların, 'Alişer Xelikan' kod adlı Mehmet Korkmaz, 'Simko Çewlik' kod adlı Ahmet Fırat Doğan, 'Rubar Lice' kod adlı Sinan Yüksel, 'Demhat Darahine' kod adlı Bayram Zoroğlan ve 'Hakkı Çermik' kod adlı Yusuf Kalkılıç olduğu belirtildi.



Çatışmada öldürülen Konya nüfusuna kayıtlı Mehmet Korkmaz'ın, PKK'nın silahlı kanadı HPG'nin sözde komuta konsey üyesi olduğu ve yaklaşık 22 yıldır dağda silahlı faaliyet gösterdiği ifade edildi.





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