Plastik Kap İmalatı

Plastik kaplar gerek tek kullanımlık gerekse paketleme kullanımında kullanılan ürünlerdir. Bu ürünler plastik modellere göre tasarlanmakta ve uygulanmaktadır

Plastik kaplar gerek tek kullanımlık gerekse paketleme kullanımında kullanılan ürünlerdir. Bu ürünler plastik modellere göre tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Plastik bardak, plastik kışık, plastik çatal, plastik tabak, plastik kasalar şeklinde değişmektedir. Bu ürünler pinik ve diğer tek kullanımlık ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Plastik kap imalatı istanbul ilinde yapan çeşitli firmalarda bulunmaktadır. Üretimini en üst seviyede kalite bazlı yapan firmalar kullanım kolaylığı olan ürünlerin üretimini gerçekleştirmektedir

Plastik kaplar kalitesine ve baskısına göre değişkenlik arz etmektedir. Bu değişkenler arasında özellikleri ise şu hususlar belirlemektedir.

Renk Üst

Gen.

Üst Çap

Alt Çap

Tb. Çap

Yükseklik

Hacim Tam

Hacim

ISO 2000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve BRC/IOP Standardında" el değmeden üretimi gerçekleşen ürünler, farklı hacim ve boyutlarda üretilmektedir. Üretilen plastik kaplar içindeki gıdaya hiçbir zarar vermeden korumaktadır. Ürünler üzerine talep edilmesi durumunda baskıda yapılmaktadır. Baskıyı tercih eden genellikle gıda firmalarıdır. Bu firmalar yoğurt gibi katı ürünlerin raflarda yerlerini almasını için şık tasarımlarla baskı yapıtrabilmekte. Bu baskılar ile şık bir görüntü kazandırmak mümkün.

Özel tasarımlar, stoklama dönemlerinde karşılanması, özel ambalaj ve etiketleme ihtiyaçları zor derecede yüksek miktarlı siparişler, kamçı etkisi gibi faktörler paketleme aşamasında karşılaşılan en zor hususlardır. Standart renkler dışında talep edilmesi durumunda farklı renklerdede üretimi yapılan plastik kaplar kalite derecesine görede değişkenlik gösterebilmektedir.

Işık Plastik kalite üretim yapısı, el değmeden standartlara uygun ürünleri ile hizmet vermektedir. Plastik bardak, plastik kışık, plastik çatal, plastik tabak, yoğurt kaseleri gibi çeşitli kategorilerde üretim yapmaktadır. Plastik kap fiyatları kalite ve talebe göre değişen firmada müşteri memnuniyeti esas alınarak ürün fiyatları belirlenmektedir. Plastik kap ihtiyaçları için ışık plastik ile iletişime geçerek ürünleri hakkında bilgi almak için https://www.isikplastik.com/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.