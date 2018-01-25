Polis aracı denize düştü: 1 polis şehit

Ordu'da devriye görevi yapan polis aracı denize yuvarlandı. Kazada bir polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı

Olay Ordu Fatsa'da dün saat 23.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre devriye görevi yapan sivil polislerin bulunduğu araç, karla karışık yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.



Kontrolden çıkan otomobil denize yuvarlandı. Otomobilde bulunan polislerden biri kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, diğer polis ise akıntıya kapılarak kayboldu.



Kazayı görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Yaralı polis olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan polis için ise arama çalışmaları başladı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Cesedine ulaşıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde devriye görevi yaparken yönetimindeki araçla denize düştükten sonra kaybolan polisin memuru Ümit İmdat'ın cansız bedenine ulaşıldı.Sabah erken saatlerde olay yerine gelen Samsun Deniz Polisi Dalgıçları, saat 07.00'da denizde kaybolan polisin cansız bedenine ulaştı. Denizden çıkartılan şehidin cenazesi morga kaldırıldı.