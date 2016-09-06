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    • Polis aracı yaşlı kadına çarptı, halk tepki gösterdi

    Tunceli'de zırhlı polis aracının çarptığı 73 yaşındaki Naciye Özdemir, kaldırıldığı hastanede öldü. Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, zırhlı polis aracının önünü keserek, içerisindeki polislere tepki gösterdi

    06 Eylül 2016 Salı 14:18
    Polis aracı yaşlı kadına çarptı, halk tepki gösterdi
    Tunceli-Ovacık karayolundaki polis kontrol noktasından, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne dönen kobra tipi zırhlı araç, saat 10.30'da Seyit Rıza Meydanı'ndan Behice Boran Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada Naciye Özdemir'e çarptı. Özdemir, zırhlı aracın altında, yaklaşık 4 metre sürüklendi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Naciye Özdemir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

    Zırhlı aracın yaşlı kadına çarptığı Behice Boran Caddesi'nde toplananlar, polise tepki gösterip taşla saldırmak istedi. Olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri, protestocuları sakinleştirmeye çalıştı. Protestocu vatandaşlar olay yerine gelen polis ekipleriyle zaman zaman arbede yaşarken, bazı polislerin de biber gazı kullandığı görüldü.

    Protestocu vatandaşlar zırhlı polis aracın olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalışarak yetkililerin kazayı yapan polis hakkında yasal işlem yapacağı sözünün vermesini istedi. Bir polis yetkilisi, kaza ile ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağı ve savcılık talimatı ile soruşturma başlatıldığını, trafik polislerinin de kaza bölgesinde işlem yapacağı sözüne rağmen, vatandaşlar olay yerindeki zırhlı aracın etrafını boşaltmadı.

    Tartışmalar sonunda zırhlı araç çekilirken, polisler olay bölgesini güvenlik şeridine aldı. Protestocu vatandaşlar olay yeri incelemesi yaparak tutanak tutan polislerin çalışmalarını da izledi.

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Naciye Özdemir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Tunceli, Polis Kaza, Polis Kadın çarpma

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