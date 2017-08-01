Polis aracının çarptığı küçük çocuk öldü!

Olay, Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında scooteri ile oyun oynarken 9 yaşındaki Suriyeli Raşit Oso'ya "Akrep" diye tabir edilen zırhlı polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, polisler tarafından aynı zırhlı araca alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Suriye'deki savaştan kaçıp ailesi ile Türkiye gelen Raşit Oso tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı öğrenerek hastaneye gelen Oso'nun yakınları gözyaşlarını tutamadı. Raşit Oso'nun cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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