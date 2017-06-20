Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Güçlü Köyü yol ayrımında polis zırhlı aracıyla otomobil çarpıştı. Otomobildeki 5 sivilin öldüğü kazada zırhlı araçtaki 5 polis de yaralandı

Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 5 kişi öldü

Diyarbakır-Lice karayolunun Güçlü Köyü yol ayrımı yakınlarında polisleri taşıyan zırhlı araç ile sivil plakalı bir otomobil bugün saat 15.00 sıralarında çarpıştı. Kazada, ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 5 kişi yaşamını yitirirken, zırhlı araçta 5 polis yaralandı. Kazadan sonra bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yarılılar Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #lice #diyarbakır
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