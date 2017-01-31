Polis 'dur' dedi, araç kaçınca çatışma çıktı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 kişi de yaralandı

Polis, bu sabah saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında devriye görevini yerine getiren polisler, saat 05.00 civarında şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisler araca 'dur' ihtarında bulunurken, içinde iki kişinin bulunduğu araç da kaçmaya çalıştı. Kaçarken polis aracına da çarpan şüpheliler daha sonra da kaçmaya devam etti.



Polisin kovalamacası Kavaklı sokağına kadar sürdü. Alınan bilgiye göre bu bölgede şüpheli araçtakiler polise ateş açtı. Polis de kendisine yönelik açılan ateşe karşılık verdi. Mermilerden biri de aracın tekerleğine denk gelince, lastiği patlayan araç durdu.



Olay yerine çok sayıda timler sevk edildi. Araç durduktan sonra da şüpheliler ile polis arasındaki çatışma devam etti. Çatışmada şüphelilerden R.Ö. hayatını kaybederken, H.Ö. ise yaralandı.



Öte yandan hırsızlık suçundan R.Ö.'nün 210, H.Ö.'nün de 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.