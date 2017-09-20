Polis eğitim merkezinden korkunç olay: 1 polis şehit oldu!

Niğde'de Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan polis memuru, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. Olayda 1 polis de ağır yaralandı

Polis eğitim merkezinden korkunç olay: 1 polis şehit oldu!

Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü'nde meydana geldi. Eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #eğitim #polis #niğde
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