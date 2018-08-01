Polis gözaltına alırken ölmüştü, felçli eşi bunları söyledi

Giresun'da polis şiddetine kurban giden 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın felçli eşi Emine Topal'ın gözyaşları dinmiyor. Eşinin kendisi için eve doktor getirmeye uğraştığını söyleyen yaşlı kadın, "Benim için gitti cenazesi geldi" dedi

Polis gözaltına alırken ölmüştü, felçli eşi bunları söyledi
01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:21

Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.

ACILI EŞ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre, Giresun'da eşine ilaç yazdırmak istediği doktorun şikâyeti üzerine gelen polislerce ters kelepçe takılması ve biber gazı sıkılması sonucu yaşamını yitiren Yusuf Topal'ın ailesi olayın şokunu yaşıyor. Topal'ın serebral palsi (beyin felci) hastası eşi Emine Topal ise ilk kez avukatı aracılığıyla konuştu. Emine nine, 60 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşinin başına gelenlerle ilgili olarak, "Benim için gitti, cenazesi geldi" diyebildi.


EVLAT ACISIYLA YANIYORDU

Topal ailesinin aynı zamanda akrabası olan avukatları Hicran Akkaya Şenol özetle şunları söyledi: "Hipokrat yemini etmiş bir doktor, kendisinden sadece iki metre ötede fenalaşan vatandaşa, müdahale dahi etmiyor. İnsanlığa sığmaz. Yusuf dede, 4 çocuğundan birini geçen yıl kalp krizinden kaybetmişti, evlat acısıyla yanıyordu. Emine nine eşinin cenazesine bile katılamadı. Ağır vicdani yük taşıyor. Yusuf dedenin askerdeyken gözlerinde görme kaybı oluyor. Karşısındakini flu (bulanık) görüyor. Bu ülke için gözlerini feda etmiş bir dedeye deva olunacağına reva olundu. Yusuf dedenin elinde, İstanbul'daki doktorun cep numarası yazılı kâğıt varmış. O da hekim, bu da hekim..."

Etiketler; #giresun #polis şiddeti ölüm #yaşlı ölüm
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