Polis memuru, Reina saldırısında kardeşinin şehit olduğunu görünce...

İstanbul'daki Reina saldırısında hayatını kaybeden 39 isimden biri de şehit polis memuru Burak Yıldız idi. Yıldız'ın ağabeyinin de polis olduğu ve kardeşini o halde görünce sinir krizi geçirdiği öğrenildi

Reina önünde kurşunlara hedef olan ve yere düştükten sonra saldırganın başına ateş ettiği Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli şehit polis memuru Burak Yıldız’ın aynı bölgede görevli polis memuru ağabeyi Murat Yıldız’ın da olay yerine geldiği anlaşıldı.



Beşiktaş Önleyici Hizmetler’de görevli polis Murat Yıldız’ın, kardeşi Burak’ı kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdiği, ağzından sadece, “Anama ne söyleyeceğim” sözlerinin döküldüğü öğrenildi.



Hastaneye kaldırılan Yıldız, son nefesini Şişli Etfal Hastanesi’nde vermişti. Bekâr olan Burak Yıldız’ın (21) babası kanserden vefat etmişti.



Mersin’de düzenlenen cenaze törenine katılan annesi Aslı Yıldız, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra baygınlık geçirmişti. Bu arada saldırıdan önce eğlenen bir grubun görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde halay çeken grup, dışarıdan sesler gelmesi üzerine dışarı doğru bakıyor, görüntü kesiliyordu. Bu kişilerin akibeti ve kim oldukları bilinmiyor.