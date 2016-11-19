Polis mühürledi, onlar mührü kırıp kumara devam etti

Önceki gün mühürlenen kumarhanenin mührü kırılıp başka bir isimle yeniden açıldığı öğrenildi

Adana'da tombala oynatıldığı gerekçesi ile bir yer mühürlenerek kapatıldı. Olay Seyhan ilçesinde yaşandı. Galeriya İş Merkezi'nde kumar oynatıldığı tespit edilen bir bina 90 gün önce kapatıldı. Ceza süresinin bitimiyle aynı yerde kumar oynatılmaya devam edildi. Polis bunun üzerine yine operasyon düzenledi ve kumar oynatılan binayı mühürledi.



Ancak polis 2 saat sonra mührün kırıldığını ve yeniden kumar oynatıldığını öğrendi. Polis bunun üzerine ikinci kez baskın yaptı ve bir daha söz konusu binayı mühürledi. Her iki baskında da 261 kişiye kumar oynatıldığı tespit edildi. Burayı işletenlere Kabahatlar Kanunu gereği 204 lira para cezası kesildi. Polis 11 kişiyi de gözaltına aldı.



YİNE AÇTILAR



Polis baskının üzerinden daha bir gün geçmeden mekana 'SS. Şans Oyunları Destek Hizmet Koop. Seyhan Şubesi' tebalası asan şüpheliler mühürü yine kırdı ve tombala oynatmaya başladı. Aynı yerde yine kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün akşam bir baskın daha düzenledi. Şüpheliler, tombala oynattıkları sırada suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda tombala kağıtları, tombala makinesi, pullar, tombala topları, projeksiyon cihazı ve çeşitli envanterlere el konuldu, kumarhanenin çay ocağında ise, kullanıma hazır bir miktar esrar ele geçirildi. Tombala oynayan 150 kişiye, Kabahatlar Kanunu uyarınca 204'er lira idari para cezası kesilirken, 9 kişi ise 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak', 'Mühür fekki', '1072 sayılı kanuna muhalefet' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçularından gözaltına alındı. Baskın sonrası bina, 2 gün içinde 3'üncü kez mühürlendi.



