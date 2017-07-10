Polis noktasına silahlı saldırı: 2 şehit!

Hatay'da dün polis kontrol noktasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis şehit olurken, 1 polis de yaralandı

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Hatay'ın Derince mevkiinde bulunan Bölge Trafik Müdürlüğü önünde silahlı saldırı düzenlendi. Alınan bilgiye göre kente giren çıkan araçları kontrol eden polislere, oradan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Polisler saldırıya hemen karşılık verdi. Saldırıda yaralanan polisler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak 2 polis kurtarılamayarak şehit oldu. Bir polis ise ağır yaralandı.



ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

VATANDAŞLAR KAN VERMEK İÇİN HASTANEYE AKIN ETTİ

SALDIRGANLAR 3 KİŞİ



VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Saldırıda şehit olan polislerin 42 yaşındaki Bayram Bozdoğan ile 44 yaşındaki Hayrettin Mennan olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Samet Kılınçsarı'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Şehitler bugün düzenlenecek törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.Yaralı polis memurunun ameliyata alındığı Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kana ihtiyaç duyulduğu öğrenen vatandaşlar, hastaneye akın etti. Vatandaşlar, durumu ağır olan polis memuruna kan vermek için hastane önünde büyük bir kalabalık oluşturdu.Hastaneye gelen Hatay Valisi Erdal Ata ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabork ise yaralı polisin durumu hakkında bilgi aldı.3 kişi oldukları belirlenen saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon sürüryor.Saldırının ardından yazılı açıklamada bulunan Hatay Valiliği, kaçan saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi. Valiliğin açıklaması şöyle:"09 Temmuz 2017 günü saat 21.55 sıralarında İlimiz Antakya ilçesi girişinde yer alan Bölge Trafik Denetleme Noktasının karşısında, eski İskenderun yolu üzerinde Anayazı Mahallesi mevkiinde uygulama yapmak için bulunan görevli polis ekibine ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucunda 2’si ağır olmak üzere 3 polis memuru yaralı olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 polis memuru kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta yakınları olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diler, yaralı polislerimize acil şifalar temenni ederiz."