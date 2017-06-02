Polis, otomobildeki ipleri çekince...

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'nde İran plakalı otomobilde arama yapan polis ekipleri, gizli bölmeleri açıp ipleri çektiğinde eroin dolu paketler çıktı. 77 paket halindeki 66 kilo eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a giden otomobili takibe aldı. Kartepe'de D-100 Karayolu üzerinde İran plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği 'Stark' ın tepki vermesi üzerine otomobil arama için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobil atölyede aranırken, aracın tabanında tamponundaki bölmeler açıldığında ipler görüldü. İpler çekildikçe bağlı olan paketler geldi. Gres yağına bulanan 77 paket halinde 66 kilo eroin ele geçirildi. Paketlerin üzerindeki kartal amblemi ve Farsça yazılan yazılar dikkat çekti. İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.