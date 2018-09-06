Polis son anda kurtardı... Damat ve gelinin anne babası gözaltına alındı

Diyarbakır'da kendisinden 7 yaş büyük biriyle evlendirilmek üzere olan 14 yaşındaki kız çocuğu, polis ekiplerince düğün salonundan kurtarıldı

Polis son anda kurtardı... Damat ve gelinin anne babası gözaltına alındı
06 Eylül 2018 Perşembe 10:48

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki düğün salonuna giden İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, düğünde gelin B.S'nin 14 yaşında, damat A.Y'nin 21 yaşında olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine B.S. polis ekiplerince çocuk şubeye götürüldü, A.Y'nin yanı sıra damat ile kız çocuğunun anne ve babası gözaltına alındı. B.S'nin işlemlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınacağı öğrenildi.


Kaynak: AA
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