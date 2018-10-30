Polis şüphe üzerine durdurdu. Neler çıktı neler?

Edirne'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine sürücüsünü durdurup, arama yaptığı otomobilin motor kısmına gizlenen 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yunanistan'a gideceği belirtilen sürücü P.K., gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı

Polis şüphe üzerine durdurdu. Neler çıktı neler?
30 Ekim 2018 Salı 15:46

Yunanistan'a çıkış yapmak istediği belirtilen P.K.'nin kullandığı otomobil, Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince durduruldu. Düzenlenen operasyon kapsamında, araçta detaylı arama yapıldı. Otomobilin motor kısmına gizlenen, 22 paket halinde 17 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü P.K., gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'nde sorgulanan P.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne #uyuşturucu
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