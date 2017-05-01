Polis Taksim'de kuş uçurtmuyor. Gözaltılar var

1 Mayıs İşçi Bayramı geldi. Her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu işçi bayramında da işçilerin Taksim'de kutlama yapması yasakladı. Taksim'e kimse alınmıyor. Girenlerde gözaltına alınıyor.



Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bu günü işçiler 1977 yılında işçi bayramını kutlarken öldürülen 34 işçinin anısı için Taksim'de kutlamak istedi. Ancak son senelerde olduğu gibi bu sene de Taksim'de kutlama yapmaya izin verilmedi.



Taksim yerine işçilerin bayramını Bakırköy'de kutlaması kararlaştırıldı.





Taksim'de yine yine olağanüstü önlemler alındı. Taksim meydanına çıkan yerler çelik bariyerlerle kapatıldı. Polis kimseyi içeriye almıyor. Polisi atlatarak içeriye girenlere ise polis hemen müdahale ediyor.



TOMA'lar da meydanın çeşitli noktalarında konuşlandırıldı.







Gözaltılar var



Meydana çıkan yollar kapalı

Öte yandan meydana girmeyi başaran ve pankart açarak slogan atan 3 kişi yaka paça gözaltına alındı. Polis aracına binmemek için direnen kişiler zorla araçlara bindirildi.Taksim'e çıkan yollar da kapatıldı. Saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak yol trafiğe kapatıldı. Araçlar başka bir güzergaha yönlendirildi.