Polis 'teslim ol' dedi, çatışma çıktı!

Gaziantep'te polis ekipleri bir eve operasyon düzenledi. Ancak polislere evden ateşle karşılık verildi. Olayda şüpheli yaralı olarak ele geçirildi

Olay Binevler Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Polis ekipleri öğle saatlerinde savcılık kararı ile 3 katlı apartmana operasyon düzenledi. 'Uyuşturucu ticareti yapma', 'yaralama' ve 'gasp' gibi 9 ayrı suçtan aranan Z.D.K. kaldığı binaya giden polis ekiplerinin 'teslim ol' çağrısına, binadan ateşle karşılık verildi. Bunun üzerine polis ekipleri de ateşe karşılık verdi.



Çatışma üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirilirken, siviller de bölgeye yaklaştırılmadı.



Yaklaşık 10 dakika süren çatışmanın ardından Z.D.K. vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılırken polis de binada inceleme başlattı.



Polis ekipleri, şüphelinin tüm binayı kiraladığını ve çevresini güvenlik kameralarıyla sürekli izlediğini belirledi. Aynı zamanda evde 3 tane pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Emniyetten yapılan açıklamada, yapılan operasyonun terör bağlantısının bulunmadığı belirtildi.