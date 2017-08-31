Polis, valizde cinayetin izini araştıracak!

Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'le ilgili soruşturmada, ABD'den dönerek otele yerleşen Aker'in, otele yerleştikten sonra valizini annesine ait eve gönderdiği ortaya çıktı. Valizde cinayetin izi aranacak

Polis, valizde cinayetin izini araştıracak!

Cinayet ve intiharın ardından 1130 numaralı odada araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, ABD dönüşü otel odasına yerleşen Filiz Aker'in giyim ve kişisel bakım eşyalarının odada olmasına rağmen, bu eşyaların getirildiğini değerlendirdiği valizin odada olmadığını farketti. Valizle ilgili yürütülen çalışmada, otel görevlileri ve Aker'in yakınları ile görüşüldü.

Ekipler yaptıkları araştırmada, valizin otele yerleştikten sonra Aker tarafından annesine ait eve gönderildiğini belirledi. Polis, valizin içinde herhangi bir şey olup olmadığını inceleyecek. Valizde, tutulan günlük ya da kitap olup olmadığına bakılarak, cinayetin izleri aranacak. (Hürriyet)

Etiketler; #vatan şaşmaz #filiz aker #valiz
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