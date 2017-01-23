Polis yanlış adrese baskın yaptı, bir kişi öldü!

Antalya'da polisin yanlış eve operasyon düzenlemesi ölüme neden oldu

Olay dün saat 12.30'da Antalya Kepez'de yaşandı. Polis kalp hastası olan 65 yaşındaki Hamide Yücel'in evine operasyon düzenledi. Oğlunun cinayetten dolayı gözaltına alınacağını öğrenen kadın ise kalp krizi geçirip öldü. Ancak daha sonra polisin yanlış eve operasyon düzenlediği öğrenildi.



Alınan bilgiye göre iki sivil polis, eşi hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hemide Yücel'in evine gitti. Polislerden biri silahını çekti ve evin girişinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Ali Yücel'i gözaltına almaya çalıştı. O sırada evde olan anne Yücel, sesi duyunca kapının önüne çıktı. Oğlunun cinayet nedeniyle arandığını duyan kadın, fenalaştı ve yere yığıldı. Polislerden biri durum karşısında hemen sağlık ekibini aradı. Öte polis ise elindeki dosyadan fotoğrafı inceledi ve yanlış eve baskın yaptıklarını anladı. Ali Yücel, annesinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirterek annesine kalp masajı yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaşlı kadına müdahale etti ancak yaşlı kadın kurtarılamadı.



Olayı anlatan Ali Yücel şunları söyledi: "Girişte oturuyorduk. Demir kapı bir anda sürüklenerek açıldı. Elinde silahlı bir kişi üzerimize koştu. Biz panikledik ve 'Siz kimsiniz' dedik. Cevap vermeden, beni tutarak kanepenin üzerine yatırdılar. Annem bağırtıları duyunca, dışarı çıktı. Polislere, 'Siz kimsiniz oğlum, neden geldiniz' dedi. Onlar hala kolumu tutarak kelepçelemeye çalıştı. Ben yine 'Siz kimsiniz?' diye sorunca polis olduklarını söylediler. Annem bu esnada polise, 'Dur evladım, o benim çocuğum. Nereye götürüyorsun. Ben hiçbir yere bırakmam' dedi. Polis de bağırarak, 'Sen bir çekil teyze. Oğlun cinayetten aranıyor' diyerek annemi kanepeye itti. Sonrasında annem fenalaştı. Ona yardım etmeye çalışırken, polisler beni götürmek istedi. Ben, 'Bekleyin, anneme yardım edeyim, ölecek' diyerek kimliğimi çıkardım. Bu arada diğer polis elindeki zarfla yanıma gelerek, içinden çıkardığı fotoğrafa ve bana baktı. Sonra da 'Benzerliğin yok. Sen değilsin. Bize bu adres verildi' dedi. O anda kalp krizi geçirdiğini öğrendiğimiz annem yere yığıldı. Polis hemen ambulans aradı. Kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptım ama başaramadım. Annem burada son nefesini verdi. Polislerden davacıyım."



ONLARDAN ŞİKAYETÇİYİZ



Olay sırasında orada olan Yücel'in çocuklarından biri olan Köksal Yücel de olayı şöyle anlattı: "Bağırtılara çıktığımda polisler ağabeyimi kanepenin üzerine yatırmıştı. Annem de bağırıyordu. Olaya müdahale etmeye çalıştım ama beni engellediler. Annem daha önce kalp ameliyatı olmuştu. Bunu da polislere söyledik. Buna rağmen annemi iterek, çevredekileri engellediler. Annem öldükten sonra polisler yanlış yaptıklarını söyledi. Annem son nefesini burada verdi. Biz onlardan kesinlikle şikayetçiyiz."



Ailenin komşusu olduğu öğrenilen Hüsam Ekşioğlu da şunları söyledi: "Biz Yücel ailesinin bitişik komşusuyuz. Torunumla evin önündeydik. Sonrasında polis olduğunu öğrendiğim kişi önce benim eve girmek istedi. Ben kim olduğunu sordum. Bana evin girişini sordu. Ben ısrarla hangi evi, kimi aradığını söyledim. O ısrarla evin girişini öğrenmek istedi. Ben de mahalledekileri tanıdığımı ve kimi aradıklarını tekrarladım. Israr edince, ona evin girişinin diğer tarafta olduğunu söyledim. Kapıyı açıp içeriye girdikten sonra bağrışmalar oldu. Torunumu bırakarak komşunun evine koştum. O esnada komşumun oğlu Ali'yi polisin kanepeye yatırdığını gördüm. Rahmetli Fadime teyze de oğluna kelepçe vurmaya çalışan polislere engel olmaya çalışıyordu. Sonrasında ise kendinden geçti."



Olayla ilgili açıklama yapan emniyet yetkilileri de 2 polis hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi.