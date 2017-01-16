Polise bombalı tuzak: 1 şehit, 3 yaralı

Merkez Sur İlçesinden taşınan hafriyatın döküldüğü Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi karşısındaki boş alanın yanında bulunan mezarlık duvarının altına teröristlerce bırakılan patlayıcı, devriye gezen polis aracının geçişi sırasında saat 16.30'da patlatıldı. Kent merkezinden de duyulan patlamadan sonra gökyüzüne dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin verdiği ilk bilgilere göre, patlamada 1 polis memuru şehit oldu, 3 polis memuru yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı.
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