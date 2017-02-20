Polise 'can güvenliğim yok' dedi, 2,5 saat sonra öldürüldü

Antalya'da 29 yaşındaki Cemile Şentürk, kendisine şiddet uygulayan kocasını polise şikayet ettikten 2,5 saat sonra öldürüldü
Afyonkarahisar'da yaşayan 29 yaşındaki Cemile Şentürk, eve gittiğinde evde kocası 31 yaşındaki Vural Şentürk'ü başka bir kadınla yatağında yakaladı. Bunun üzerine Vural Şentürk, eşine şiddet uyguladı ve gördüklerini kimseye anlatmaması için tehdit etti. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın ise Antalya'da yaşayan kız kardeşinin yanına sığındı.
Eşinin yerini tespit eden Vural Şentürk de eşini peşinden gitti ve kapısına dayandı. İkili arasında tartışma çıktı, Vural Şentürk, eşine şiddet uyguladı ve olay yerinden uzaklaştı.
Polise şikayet etti
Yaşanan olay sonrası Cemile Şentürk, polise giderek eşinden şikayetçi oldu. Eşinin zorla kapıyı açtırdığını anlatan kadın, sürekli şiddet gördüğünü ve eşinin kendisini aldattığını söyledi. Şiddet yüzünden kaçarak gelip kardeşinin evine yerleştiğini anlatan kadın, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi oldu.
2,5 saat sonra öldürüldü
Eşini şikayet ettikten 2,5 saat sonra kız kardeşinin evine giden Cemile Şentürk, eve girmek istediği sırada eşi tarafından tabancayla vuruldu. Vural Şentürk, kendisine engel olmaya çalışan bacanağı Mustafa Şahiner'i de bacağından vurdu ve olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile Şentürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahiner ise tedaviye alındı.
Polis yakaladı
Cinayetten kısa süre sonra Vural Şentürk polis tarafından yakalandı. Şentürk ifadesinde eşinin kendisine 'Sen beni yatakta o şekilde görsen nasıl olurdu' dediğini ve bu sözlere sinirlendiği için eşini öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Vural Şentürk tutuklanarak cezaevine konuldu.