Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da...

Konya 'da bir sürücüden şüphelenen polis 'dur' ihtarı yaptı. Polisin ihtarına rağmen durmayan araç ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra yakalanan sürücü ise ilginç bir savunma yaptı.

Olay saat 01.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre devriye görevi yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını durdurmayarak olay yerinden kaçtı. Polis de kaçan sürücünün peşine düştü.Polis ve sürücü arasında 15 dakika süren kovalamaca Ankara Caddesi'nde bitti.Polisin gözaltına aldığı sürücü 39 yaşındaki Mustafa T., gazetecilerin neden kaçtığına yönelik soruları üzerine eşiyle kavga ettiğini söyledi. Moralinin bozuk olduğunu söyleyen Mustafa T., eşine mesaj yazdığını gönlünü almaya çalıştığını söyledi.Mağdur olduğunu söyleyen Mustafa T.'ye polis ekipleri dur ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmak, kırmızı ışıktan geçmek, trafiği tehlikeye düşürmek ve gerekli aydınlatma sistemlerini kullanmamak nedeniyle 2 bin 460 TL ceza kesti.Polis, otomobile de el koyarak otoparka çekti.