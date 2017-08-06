Polisin şehit olduğu haberi tan ağarırken verildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi 25 yaşındaki Erhan Konuk'un, Adana'nın Pozantı İlçesi'ndeki baba evine ateş düştü

Şehidin ilçe merkezinde oturan ailesine şehitlik haberi saat 04.30'da verildi. Eve giden Pozantı Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal ve İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Kılıç, annesi Nuray Konuk'a oğlunun şehitlik haberini verdi. Şehidin kamyon şoförü olan babası Fehmi Konuk ise acı haberi Afyonkarahisar yolunda aldı. Fehmi Konuk, buradan yanındaki muavini yardımı ile Adana'ya dönüşe geçti. Şehit Erhan Konuk'un, Görkem Nur Ayaz ile sözlü olduğu, Kurban Bayramı'nda izinli gelip Pozantı'da nişan yapmayı planladığı belirtildi.Pozantı Kaymakamı Taner Tengir, Konuk ailesini oğulları özel harekat polisi Erhan'ın şehit olduğu haberini verirken hayatının en zor anını yaşadığını söyledi.Kaymakam Tengir, "Bu sabaha karşı meslek hayatımın en zor anlarından birini yaşadım. Ailemize bu haberi vermek çok zor oldu. Şehidimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi. Şehidin cenazesinin, bugün yapılacak törenin ardından Pozantı'da toprağa verilmesi bekleniyor.