Polisler kandırdı, caniler cinayeti itiraf etti!

Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip, bebeğiyle birlikte öldüren caniler polise ifade verdi. Canilerin her şeyi itiraf ettiği öğrenildi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir vahşet Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Sakarya'da iki kişi, Suriyeli iş arkadaşıyla tartışınca, arkadaşlarının evine gidip eşini ve 10 aylık bebeğini kaçırmıştı. Daha sonra iki cani 9 aylık hamile olan kadına tecavüz ettikten sonra kadını ve 10 aylık bebeğini öldürmüştü.



Polis tarafından yakalanan iki cani ifadelerinde de her şeyi itiraf etti. Alınan bilgiye göre gözaltına alınan Birol Karacal ilk ifadesinde arkadaşı Cemal Bay ile gece hayvan çalmaya gidecekleri yönünde anlaştıklarını ve bu yüzden de mesaiye gitmediklerini, keşif yapmaya gittiklerini söyledi.



Bunun üzerine polisler, Birol Karacal'a Cemal Bay'ın her şeyi itiraf ettiğini anlattı. Karacal da arkadaşının kendisini ele verdiğini düşünerek polise işledikleri cinayeti anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri Cemal Bay'ı da gözaltına aldı. Cemal Bay da polise verdiği ifadesinde yaptıklarını itiraf etti.



Küpelerini de çalmışlar

Öte yandan caniler Suriyeli Emani Al-Rahmun'un küpelerini çaldıklarını da söylediler. Zanlıların küpeleri köyün camisinin tuvaletinde bulunan tavan lambasına sakladıkları öğrenildi.