Polisler köpeklerini böyle eğitiyor

Emniyetin 10 farklı branşta yetiştirdiği hassas burunlu dedektör köpekler, terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları başta olmak üzere birçok alanda güvenlik güçlerine büyük katkı sağlıyor

Emniyetin hassas burunları olan köpekler, Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) Şube Müdürlüğünde eğitiliyor.



Eğitimlerde daha çok Alman çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Hollanda çoban köpeği, golden retriver, labrador retriver ve cocker spaniel cinsleri tercih ediliyor.



Merkezdeki köpekler, üretim, hibe ve satın alma yollarıyla temin ediliyor.



Görev köpeği üretimi için merkez içerisinde "Yavru Köpek Yetiştirme ve Geliştirme Ünitesi" bulunuyor. Burada uygun damızlıklardan elde edilen yavru köpekler, anne sütünden kesildikten sonra 1 yaşına kadar sosyalleşme, oyun oynama, engelleri aşma ve arama bulma eğitimlerinden geçiriliyor.



Değişik yollardan temin edilen köpekler idarecileriyle birlikte uyuşturucu madde, patlayıcı madde, silah-mühimmat, canlı insan, kadavra, banknot, özel operasyon, asayiş devriye, çay-tütün ve iz takip alanlarında 8 ile 24 hafta arasında değişen sürelerde eğitimlere alınıyor.



Merkezde emniyet teşkilatında görev alacak köpek ve idarecilerinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yabancı ülke teşkilatlarına da eğitimler veriliyor.



Köpek Eğitim Merkezindeki faaliyetler hakkında bilgi veren Komiser Yardımcısı Merve Hilal Aşıkdoğan, köpek ve idarecisi arasındaki uyumun büyük önem taşıdığına dikkati çekti.



Köpeklerin eksikliklerine göre eğitim programlarına alındıklarını ifade eden Aşıkdoğan, köpeklerin her gün sağlık kontrolünden geçirildiklerini söyledi.



Yetkililer, köpek hibe etmek isteyen vatandaşların gerekli bilgiyi "0312 462 81 40" numaralı telefondan ya da "narkotikdbkem@egm.gov.tr" mail adresinden alabileceklerini belirtti.