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Polisten 'Dursun Özbek istifa' anonsu

Sosyal medyada yayınlanan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir video kısa sürede büyük ilgi gördü

Videoda bir polis zırhlı aracı devriye gezerken "Dursun Özbek istifa" diye iki kere anons yapıyor.

Galatasaray'ın son dönemde aldığı başarısız sonuçlardan sorumlu tutulan başkan Dursun Özbek'e bir tepki de polisten geldi.

Sosyal medyada dolaşan ve nerede çekildiği bilinmeyen bir videoda zırhlı polis aracından iki kere "Dursun Özbek istifa" anonsu yapıldı.

Etiketler; #dursun özbek #polis
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