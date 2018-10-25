Polisten kaçarken attığı çoraptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, uyuşturucu sattığı belirlenip, peşine düşülen O.Ç.'nin, polislerden kaçarken, elinden attığı çorabın içinden satışa hazır 83 fişek eroin çıktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını belirlediği O.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. O.Ç., polislerin peşinden geldiğini görünce elindeki çorabı atarak, hızla kaçtı. Çorabın içinden satışa hazır 83 fişek halinde eroin çıkarken, O.Ç.'nin yakalanması çalışma başlatıldı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği S.D. ve E.D.'nin İstanbul'a giderek, Tekirdağ'a uyuşturucu madde getireceğini tespit etti. İkiliyi takibe alan polis, S.D.'nin kullandığı otomobili Tekirdağ'a girişinde durdurup, aramaya aldı. Araçta yapılan aramada 44 gram metamfetamin ve fişekleme işleminde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Otomobildeki S.D. ile E.D. de gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.