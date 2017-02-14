Polisten kumar operasyonu: 70 kişiye ceza

Mersin'de polisin düzenlediği kumar operasyonunda 70 kişiye 215'er lira idari para cezası yazıldı

Polisten kumar operasyonu: 70 kişiye ceza

Çankaya Mahallesi'nde Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifi adı altında faaliyet gösteren işyerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri, baskın yaptı. Operasyonda 70 kişi tombala oynarken yakalandı. Binasında yapılan aramada ise kumar malzemesi ele geçirildi. Kumar oynayan 70 kişiye ise 215'er lira idari para cezası kesildi. Kooperatif yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mersin #kumar
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