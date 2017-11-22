Polisten rehine operasyonu! Ablasını ve iki yeğenini rehin alınca...

Adana'da bir cezaevi firarisi polisler kendisini yakalamaya gelince ablasını ve iki yeğenini silahla rehin aldı. Üç rehine operasyonla kurtarıldı

Polisler cezaevi firarisini yakalamak için operasyon başlattı. Polislerin kendisi için geldiğini gören firari bunun üzerine ablasını ve iki yeğenini rehin aldı.



Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde bulunan Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının evinde kalan cezaevi firarisi Fatih K., güvenlik güçlerinin kendisini almaya geldiğini gördü. Bunun üzerine Fatih K., silahla ablasını ve iki yeğenini rehin aldı. Polis rehin alınma üzerine evin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışları kapattı.





Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi ve operasyon başladı. Fatih K.'yı önce ikna etmeye çalışan ekipler, ikna başarısız olunca da gaz kullanarak balkondan içeriye girdi.





Ekiplerin balkondan girdiğini gören Fatih K. ise ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis hafif şekilde yaralandı. Olaya müdahale eden ekipler rehin alınan abla ve yeğenleri kurtardıktan sonra Fatih K.'yı da yakaladı.





Yaralı polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.



72 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR



Adana'da ablası ve 2 yeğenini rehin aldıktan sonra düzenlenen operasyonla yakalanan Fatih Kahya'nın çoğunluğu hırsızlık ve gasp olmak üzere 35 ayrı dosyadan toplam 72 yıl 10 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. 16 Eylül 2017'de Niğde Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Kahya'nın, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.