Polonyalı turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Polonyalı turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

İçinde Polonyalı turistlerin bulunduğu Ali Kılıç yöntemindeki 07 ALS 23 plakalı tur otobüsü, Payallar Kavşağı'nda, Hüseyin Aydın'ın kullandığı 15 NU 308 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır devrildi.

Kazada otobüste bulunan 17 yaşındaki stajyer tur rehberi Fazıl Çam hayatını kaybetti, otobüs sürücüsü Kılıç ile 10 turist yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan, turistlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan bir otelin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, araçların çarpışma anı görülüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #turist #antalya
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