Pompalı tüfekle şaka acı bitti!

Çorum’da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür T., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür T. gözaltına alındı

Pompalı tüfekle şaka acı bitti!

Olay, Çorum'un Bahçelievler mahallesinde bulunan bir emlak satış ofisinde dün gece meydana geldi. Emlakçıda çalışan 23 yaşındaki Sezgin Süzer, işyeri sahibi 37 yaşındaki Özgür T., ile işyerinde sohbet ederken buradaki pompalı tüfek ile oynamaya başladı. Özgür T., tüfeği başına dayayıp kendisine şaka yapan çalışanı Sezgin Süzer’den tüfeği almak isterken tüfek ateş aldı. Kafasından vurulan genç yere yığıldı. Olayı haber alarak olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin Süzer'in öldüğünü tespit etti. Sezgin Süzer'in cesedi otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, Özgür T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #çorum #pompalı tüfek #ölüm
Önceki Haber
Yurttaki istismarda yeni gelişme: Suçunu kabul etti
Sonraki Haber
Bir kadın daha koca şiddetinin kurbanı oldu!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.