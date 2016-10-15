Poşetin içinde desteler halinde para buldu ve...

Eyüp Edirnekapı'da dün akşam saatlerinde komşusunun kızı Zahide Öner ile gezintiye çıkan Hanife Önder, otobüs durağının hemen yanında sarı bir poşet olduğunu fark ettiler

Poşetin yanında kimse olmadığını gören Hanife Önder, poşeti incelediğinde içinde desteler halinde paraların olduğunu gördü. Bir süre otobüs durağının çevresinde bekleyen ikili kimseyi göremeyince para dolu poşeti alarak Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eyüp Polis Merkezi Amirliği'ne getirdi. Karakol'da müracaatı alınan Önder'e, gösterdiği örnek davranış nedeniyle Polis memurları tebrik etti. Polis merkezinde yapılan incelemede poşetin içinde 50 bin lira civarında döviz olduğu tespit edildi.



EMNİYET'TE TEBRİK ETTİLER



Arkadaşının kızıyla minibüs bekledikleri sırada durakta sahipsiz bir paket olduğunu gören Hanife Önder, " Arkadaşımın kızıyla yürüyüşe çıkmıştım. Edirnekapı'da minibüs beklerken, arkadaşımın kızı zahide bir poşet fark etti. Abla burada bir poşet var bomba falan olabilir burada durmayalım dedi. Poşete bakınca abla burada para var dedi. Poşeti aldım çantama koydum ve Eyüp İlçe Polis Merkezi'ne teslim ettim. Önce şüpheli paket zannettik. Karakol'da tutanak falan tuttular. Saydılar ne kadar olduğunu belirlediler, inşallah sahibine ulaşır. Karakol'dan sonra hemen eve gittim, sosyal medyada paylaştım fotoğrafları sahibi bulunur diye. Vatandaşlar bu tarz bir şeyle karşılaştıklarında direk benim gibi yapmalarını isterim. Benim düşüncem direk Emniyet Amirliği'ne teslim etmelerini isterim. Emniyet'te de tebrik ettiler, para için adam öldürüyorlar sizi gerçekten tebrik ederiz örnek bir kişisiniz dediler. Paranın sahibi bulunursa tanışmak isterim. İnşallah çok mutlu olurum. Başkasının hakkı biz alnımızın teriyle kazanıyoruz" dedi.



İNSANLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM



Hanife Önder komşusunun kızı Zahide Öner ile birlikte yolda buldukları paralarla fotoğraf çekilerek sosyal medyaya yükledi. Önder yüklediği fotoğraflara, " İnsanlık görevimi yerine getirdim. Bulduğum parayı Emniyet Amirliği'ne teslim ettim ve huzurluyum. İnşallah sahibine en kısa zamanda ulaşır" notunu düştüğü görüldü.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak, yaklaşık 50 bin TL değerinde bulunan dövizin kayıp başvurusunda bulunan vatandaşlar içerisinde yapılacak araştırmaların sonucunda teslim etmek için çalışma başlattı.