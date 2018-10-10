Postacılar eskiden bunları giyiyormuş!

PTT'nin kurulduğu 1840 yılından günümüze kadar postacıların giydiği 9 çeşit kıyafet PTT Pul Müzesi'nde sergileniyor

Dünya Posta Günü dolayısıyla derlenen bilgiye göre, tarihi Emlak ve Eytam Bankası binası, PTT AŞ tarafından restore edilerek kültür merkezine dönüştürüldü ve 2013 yılında hizmete açıldı.

Müzenin giriş katında, 178 yıllık geçmişe sahip PTT'nin kuruluşundan günümüze kadar posta ve haberleşme alanında hizmetlerini sunarken kullandığı objeler sergileniyor. Bu bölümde dağıtıcı çantası, silah, damga ve mühür, telefon ve telgraf makineleri gibi araçlar yer alıyor.

Geçmişten günümüze posta dağıtıcılarının kullandığı 9 kıyafet de modellere giydirilmiş halde kronolojik olarak teşhir ediliyor. Yine zemin katta 3 boyutlu sinema salonuyla ana sergi bölümündeki ekranda posta ve haberleşme tarihini anlatan filmler gösteriliyor.

Osmanlı döneminde postacılar

Müze tarafından hazırlanan ve postacı kıyafetlerinin anlatıldığı broşüre göre, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren geniş bir haberleşme ve posta örgütü bulunuyordu. Haberleşme ve posta sistemi Tanzimat Dönemi'ne kadar sadece devlet işlerinin yürütülmesinde kullanıldı. Devletin kurulduğu ilk yıllarda haberleşme ulaklarla sağlanıyordu. Ulaklar, Kırım Tatarları'ndan seçiliyordu.

Ulakların kendine has elbise ve kalpakları bulunuyordu ve bunlar başkaları tarafından kullanılamıyordu.

Koşma yeteneklerinden dolayı ilk zamanlar padişahların buyruklarını tebliğ için istihdam edilen peykler, acele posta hizmeti yürütüyorlardı. Peykler sırma işlemeli elbise giyerek, mücevherli gümüş kuşak ve altın hançer kuşanıyor, ellerinde teber taşıyarak başlarına sorguç takıyorlardı.

Postacıların kıyafeti geçen zamanda büyük değişimler yaşadı. PTT'nin kurulduğu 1840'tan günümüze 9 farklı kıyafet postacılarca kullanıldı. Bu dönemde kalpak, geniş tasarımlı elbise ve fes gibi kıyafetler devre dışı kaldı. Yakın geçmişte modacılar tarafından hazırlanan konsept ve tasarımlarla posta dağıtım görevlileri farklı kıyafetler kullanmaya başladı.

Kurum, son olarak mayıs ayında 178'inci yılına özel, sahada çalışan kadın ve erkek posta dağıtıcı ekibinin yeni kıyafetlerini kullanıma sundu. Yazlık-kışlık kıyafetler dışında postacıların ayakkabıları ve çantaları da yenilendi.

PTT Pul Müzesi, resmi tatil günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ücretsiz gezilebiliyor.