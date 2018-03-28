Potalar için umut vaad ediyordu şimdi ise...

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı’nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor.Yakınları ve ailesi ise rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyorlar

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımında yer alan genç futbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullandığı için sıkıntı yaşamaya başladı ve genç basketbolcu bunalıma girdi. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.





HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ



Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle kendisine maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı’na yeniden geldi ve hergün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor.







ABD’YE GİTMEK İSTİYORUM



Atatürk Havalimanı’nı evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlı’nın yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele "Ben ABD’ye gitmek istiyorum San Francisco’da basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin’ dediği öğrenildi.







KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ



2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakarya’da düzenlenen ve Fenerbahçe Ülker‘in 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası‘nda 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.