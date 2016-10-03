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    • Prefabrik Evlere İlgi Artıyor

    Araştırma yazılarımızın bu bölümünde son yıllarda adını sıkça duymaya alışık olduğumuz ve popülaritesinin gittikçe artmaya başladığını gördüğümüz prefabrik ev ve özelliklerinden bahsedeceğiz

    03 Ekim 2016 Pazartesi 17:09
    Prefabrik Evlere İlgi Artıyor
    Araştırma yazılarımızın bu bölümünde son yıllarda adını sıkça duymaya alışık olduğumuz ve popülaritesinin gittikçe artmaya başladığını gördüğümüz prefabrik ev ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha çok Amerikan filmlerinde gördüğümüz tek katlı prefabrik ev tipleri aslında ülkemizde de oldukça tercih edilmekte. Özellikle bağ evi olarak adlandırılan bu evler orta ve üst gelir grubundaki bireylerin kafa dinleyeceği veya emeklilik günlerini geçireceği evler olarak da isimlendirilebiliyor.

    Genel olarak prefabrik ev modellerine olan ilginin artmasının diğer nedenlerine göz attığımızda ise betonarme ev tiplerine göre daha ekonomik ve kısa sürede tamamlanabiliyor olması geliyor. Buna ek olarak daha estetik bir görünüme sahip olan prefabrik ev modelleri ilerleyen yıllarda taşınarak yeri değiştirilebiliyor. Her ne kadar bu seçenek çok fazla önerilmese de en azından böyle bir ihtimalin olması bile insanların tercihlerinde artı yönde etki ediyor.

    Prefabrik evlere göz attığımızda ise sorunsuz bir yapıya sahip olmak için inşaat sırasında kullanılacak malzemelerin kaliteli olması son derece önemli rol oynuyor. Sıcak ve soğuk havalara karşı yalıtımda kullanılacak malzemeler ise bu noktada öne çıkan en önemli hususlar arasında yer alıyor. Bu durum aynı zamanda prefabrik yapının fiyatı üzerinde de doğrudan etkili. Prefabrik ev modeli için fiyat alırken bu durumu özellikle göz önünde bulundurmanız içinize sinecek bir yapının ortaya çıkmasında önemli bir aşama olacaktır.

    Alanında uzman ekibi ile yıllardır Anadolu’da Konya prefabrik ev üretimi yapan SUNPREFABRİK bugüne kadar ürettiği pek çok prefabrik yapıyla hem müşterilerine referanslarını hem de kalitesini gönül rahatlığıyla gösteriyor. Prefabrik denilince akla gelen öncü firmalardan olan SUNPREFABRİK ten teklif almadan prefabrik ev yaptırmayın diliyor. Pek çok prefabrik ev projesine göz atmak için firmanın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    http://www.sunprefabrik.com.tr/



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