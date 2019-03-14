Prof. Dr. Beril Dedeoğlu yaşamını yitirdi

Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

28 Şubat'ta İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Dedeoğlu, yaşamını yitirdi.

Başsağlığı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, AB eski Bakanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatını büyük üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Fırat Çakıroğlu olayında gündeme gelmişti

Bir dönem Ege Üniversitesi'nde rektörlük görevi de yürüten Beril Dedeoğlu, ülkücü öğrenci Fırat Çakıroğlu'nun PKK'lı öğrenci Nurullah Semo tarafından öldürülmesi olayının ardından çok konuşulmuştu. Çakıroğlu'nun katili Semo'nun okuldan atılması konusundaki kararı kaldırttığı iddiaları üzerine açıklama yapmak durumunda kalan Ege Üniversitesi Rektörlüğü, iddiaları yalanlamıştı. Dönemin MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, "Bu işin peşini bırakmayacağız" açıklamasında bulunmuştu.