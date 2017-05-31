Proje Yönetimi Nedir?

Projelerde Süreç Yönetimi
Bir projenin süreç yönetimi, projenin doğru zamanda daha verimli olacak şekilde tamamlanabilmesi içi yapılması gerekilen uygulamalardan birisidir. İlk aşama olarak projenin amacı ve kapsamı belirlenir. Belirlenen amaç doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılır ve geliştirmelere devam edilir. Eğer bir inşaat şirketiniz var ise projenizin hazırlık aşamasında mimari, statik, elektrik, mekanik ve alt yapı gibi tüm bölümler ayrı ayrı hazırlanır. Böylece daha fazla verim alınması sağlanır. Süreç yönetimi bu gibi durumlarda oldukça etkili olmaktadır. Çünkü her bölümün ayrı ayrı takip edilmesi, istenilen tasarıma ve düşünceler ile eşleşip eşleşmediği gibi gerekli tüm kontrollerin doğru zamanda yapılmasını sağlar. Çünkü projelerin teslim tarihinde verilmemesi şirket açısından ve anlaşmalar açısından oldukça sıkıntı yaratacak bir durumdur.
Genel olarak proje yönetimi ve süreç yönetimi için profesyonel olarak destek almak her zaman faydalı olacaktır. İstenilen süreç içerisinde periyodik çizelge ve risk yönetimi gibi ekstra raporların hazırlanması gerekecektir. Tüm bunlar için alınan destekler ile ilgili olarak http://sigmamuhendislik.com.tr/proje-yonetimi/ linki üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.