Proje Yönetimi Nedir?

İş hayatında bir çok karşımıza çıkan proje terimi, benzersiz bir ürün ve ya hizmet oluşturabilmek amacıyla yürütülen geçici bir girişimdir

Bir çalışmanın tam anlamıyla proje olarak adlandırılabilmesi için başlangıç ve bitiş zamanının olması gerekmektedir. Aksi taktirde bu süreç proje olarak değil, operasyon olarak nitelendirilir. Proje, sınırlı sayıda kaynak ile gerçekleştirilir. Belirli bir sınırı vardır ve bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilir. Yürütülen zaman içerisinde gelişim gösterir. Ayrıca proje denebilmesi için daha önce yapılmamış olması gerekmektedir. Proje yönetimi süreçlerin daha verimli olabilmesi için yapılan bir durumdur. Söz konusu olan eylemlerin, kaynakların dikkate alınarak belirli olan sürecin daha verimli kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Proje yönetimi sadece inşaat ve mühendislik sektöründe değil, proje kullanılan her alanda yapılabilmektedir. Bu nedenle her alanda kendiniz için proje yönetim desteği alabilme imkanınız vardır. Piyasa bu konuda tecrübeli şirketler bulunmaktadır. Sahip olduğunuz bir proje süreci için bu gibi şirketlerden danışmanlık hizmeti satın alabilirsiniz.

Projelerde Süreç Yönetimi

Bir projenin süreç yönetimi, projenin doğru zamanda daha verimli olacak şekilde tamamlanabilmesi içi yapılması gerekilen uygulamalardan birisidir. İlk aşama olarak projenin amacı ve kapsamı belirlenir. Belirlenen amaç doğrultusunda gerekli çalışmalar başlatılır ve geliştirmelere devam edilir. Eğer bir inşaat şirketiniz var ise projenizin hazırlık aşamasında mimari, statik, elektrik, mekanik ve alt yapı gibi tüm bölümler ayrı ayrı hazırlanır. Böylece daha fazla verim alınması sağlanır. Süreç yönetimi bu gibi durumlarda oldukça etkili olmaktadır. Çünkü her bölümün ayrı ayrı takip edilmesi, istenilen tasarıma ve düşünceler ile eşleşip eşleşmediği gibi gerekli tüm kontrollerin doğru zamanda yapılmasını sağlar. Çünkü projelerin teslim tarihinde verilmemesi şirket açısından ve anlaşmalar açısından oldukça sıkıntı yaratacak bir durumdur.

Genel olarak proje yönetimi ve süreç yönetimi için profesyonel olarak destek almak her zaman faydalı olacaktır. İstenilen süreç içerisinde periyodik çizelge ve risk yönetimi gibi ekstra raporların hazırlanması gerekecektir. Tüm bunlar için alınan destekler ile ilgili olarak http://sigmamuhendislik.com.tr/proje-yonetimi/ linki üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.