Protranslate farkıyla online çeviri hizmeti

Ekonomik anlamda mali dengenizi sarsmayan, bütçenize en uyun fiyat seçeneklerini sunarak tercüme hizmeti standartlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Türkiye’nin lider ve öncü profesyonel online tercüme platformu Protranslate uyguladığı avantajlı fiyat politikası sayesinde, rakipleri arasında tercih edilme oranı en yüksek sırada yer alıyor.

Ekonomik anlamda mali dengenizi sarsmayan, bütçenize en uyun fiyat seçeneklerini sunarak tercüme hizmeti standartlarımıza bir yenisini ekliyoruz. Türkiye’nin lider ve öncü profesyonel online tercüme platformu Protranslateuyguladığı avantajlı fiyat politikası sayesinde, rakipleri arasında tercih edilme oranı en yüksek sırada yer alıyor.

Online çeviri hizmeti Protranslate hakkında hesaplama sistemimizi ve ücretlendirme detaylarımızı görmek için; doküman, dosya veya belgelerinizi sistemimize web adresimizden yüklemeniz gerekiyor. Belge yükleme işlemi gerçekleşince sistem tarafından otomatik olarak kelime sayımı yapılır ve tercüme metniniz için ne kadar fiyat ödeyeceğiniz hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Online çeviri sistemimizde merak ettiğiniz her konu ve aklınıza takılan soruların cevabını almak için 7 gün 24 saat veren online canlı ve dinamik destek hattımızda görev yapan müşteri temsilcilerimiz, kaliteli ve sorunsuz hizmet vermektedir.

Acil yeminli tercüme talepleriniz hızlı bir sürede karşılamak için gerekli teknik donanıma sahip olan sistemimiz, belgeleri yüklediğiniz andan itibaren gerekli yönlendirme sürecini full kapasite olarak başlatır. Acil yeminli tercüme havuzuna giriş yapan çeviri metinleri, söz konusu içerikle ilgili alanında uzman ve en müsait Yeminli Tercümana sistem tarafından otomatik olarak gönderilir. Yeminli Tercümanın çevirdiği metinler konunun uzmanı Editörlerimize iletilir. İçeriğin anlatımı korunarak dil kuralları ve yazım, imla kullanım stilleri mercek altına alınır. Gerekli kontrol ve düzenlemeler yapılır. Tercüme Kalite Kontrolü birimine gönderilen düzenlenmiş çeviri metni Dejavu ve Trados olmak üzere iki ayrı kontrol programından geçirilir. Tercüme edilen metinlerde, kaynak ve hedef metin denetimiyle birlikte hızlı, kaliteli ve profesyonel çeviri süreci tamamlanır.

Prensiplerinden ödün vermeyen ve belgelerinizin güvenliği konusunda büyük hassasiyet gösteren Protranslate sistem güvenliği için geliştirdiği SSL güvenlik depolama fonksiyonu ile ister kurumsal ister şahsi verilerinizin gizliliğini sağlamaktadır.

Türkiye’nin her ilinden hatta yurt dışından online tercüme sistemimize ulaşarak her konuda ve 40’ın üzerinde yabancı dilde kaliteli olduğu kadar hızlı çeviri taleplerinizi, çok hesaplı maliyetlerde karşılayabilirsiniz.

Protranslate online çeviri hizmetinin profesyonel ayrıcalıklarıyla tanışmak üzere, sizi memnun müşteri portföyümüze katılmaya davet ediyoruz.

