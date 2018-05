Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alınacak Durumlar Nelerdir?

Aile ya da çevrede yaşanan sorunlar, hayata tutunma çabalarının bünyede oluşturduğu yoğun baskı, kişisel problemler gibi çeşitli durumlarda yardım almak isteyebiliriz. Ancak kişilerin yaşadıkları problemler çeşitlilik gösterdiği için, çoğu zaman bu durumun çözülme süreci karmaşık bir hal almaktadır.

Psikolojik Danışman Kime Denir?

Psikolojik danışman, üniversitenin 4 yıllık Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olan kişilere verilen psikolojik danışmanlık adlı unvandır. Bu psikolojik danışmanlık mesleği çalışma alanları çok geniş olmakta beraber yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak (aile terapisi gibi) belirli alanlar üzerinde uzmanlıklarını tamamlayabilirler.

Psikoloji Danışmanlık Nedir?

Psikolojik Danışmanlık; kişinin farkındalık kazanması, yaşadığı ve içerisinden çıkamadığı problemleri anlaması, doğru bir şekilde yorumlaması ve çözümleyebilmesi, yaşadığı çevrede kendini iyi hissedip istediği uyumu yakalaması, özgüven duygusunu yeniden hissedebilmesi ve en önemlisi de yaşama karşı duyulan mutluluğu yakalaması için aldığı profesyonel bir hizmettir. Özgüven konusunda psikolog İzmir uzmanı Mehmet Kılıç’ın hazırladığı videoyu izleyerek bu konu hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Uzman hakkında detaylı bilgiye ise Facebook – Mehmet Kılıç sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu konu hakkında kabul edilmesi gereken en önemli şey, her bireyin bu tarz bir durumla karşı karşıya kalma olasılığının bulunduğudur. Her bireyin yaşamla, kendisiyle ya da çevresiyle sorunlar yaşaması ve bu sorunların üstesinden gelebilmek adına bir uzmana ihtiyaç duyması utanılacak bir durum değildir. Her ne kadar yaşadığımız toplum içerisinde, yukarıda bahsettiğim durumlar olumsuz olarak nitelendirilse de, bu sorunlarla karşılaşan bireyleri “hasta” olarak doğrudan adlandıramayız. Psikolojik danışmanlık sürecinde en önemli olan şey ise empati kurma yolundan geçmektedir. Danışanın sahip olduğu kişilik özellikleri yani, cinsiyeti, ırkı, dili ve dini önemsenmeksizin tamamen kişinin içerisinde bulunduğu durum ve düşüncelerine odaklanılır.

Hangi Durumlarda Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alınmalı?

Yaşadığınız çevrede, kendinizle baş başa kaldığınızda ya da ailenizle birlikteyken mutsuzsanız,

Uyku uyumakta güçlük çekiyorsanız,

Karar verirken dışardan yardım alma ihtiyacı hissediyorsanız,

Kontrol edilemeyen öfke nöbetleri geçiriyorsanız,

Art arda yanlış kararlar vermişseniz,

Aşırı kilo alıp vermeye başladıysanız,

Sorunlarınızla yüzleşmek yerine doğrudan alkole sığındıysanız,

İntihar düşüncesini sık sık düşünür bir duruma geldiyseniz,

Yaşadığınız ve de kimseyle paylaşamadığınız bir olay varsa,

Uzun zamandır kimseyle konuşmadıysanız ve sizi dinleyecek birini bulamadıysanız,

Yaşam enerjinizin git gide düştüğünü hissediyorsanız…

Kendinizi daha fazla ertelemeden, psikolojik danışmanlık hizmeti almak için adım atabilirsiniz. Kimi zaman hayatta aşamadığımız problemlerimizi birine danışarak aşmak, inanın bizi eski güzel hayatımıza geri götürecek en iyi yoldur.