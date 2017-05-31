'Psikolojim bozuldu' diyip, yolcuları indirdi

Ankara'da Özel Taşıma Aracı (ÖTA) şoförü, seyir halindeyken birden durarak, 'Psikolojim bozuldu. Bu stresle kaza yaparım' diyerek yolcuları araçtan inmesini istedi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi

Ankara'da meydana geldiği belirtilen olayda, Özel Taşıma Aracı (ÖTA) şoförü, seyir halindeyken otobüsü birden durdurdu. Şoför, "Arkadaşlar psikolojim bozuldu benim. Arabadan inin, başka arabaya binin, ben buradan hastaneye geçiyorum. Bu stresle gidersem kaza yaparım, sizin canınıza mal olurum" diyerek yolcuların otobüsten inmesini istedi.





Şoförün kapıları açmasının ardından yolcular otobüsten indi. Yolculardan biri o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

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