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    • Putin'in Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu

    Putin'in Dünya Enerji Kongresi'nde konuşma yapmak üzere 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceği bildirildi

    04 Ekim 2016 Salı 15:55
    Putin'in Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 9-13 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

    Sputnik Türkiye'nin haberine göre Putin, 10 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek ve kongrede konuşma yapmak üzere Türkiye'ye gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Moskova'ya gerçekleştirmişti. Erdoğan, 9 Ağustos'ta uçak krizi sonrası Moskova'da Putin ile ilk kez yüz yüze görüştü. İki lider Eylül ayı başında ise G-20 zirvesi için bulundukları Çin'in Hangcou kentinde iki saat süren bir görüşme yaptı. Putin, Türkiye'ye 15-16 Kasım 2015'te Antalya'daki G20 Liderler Zirvesi için gelmişti. Rus lider, Türkiye'ye son resmi ziyaretini ise Aralık 2014'te Ankara'ya yapmıştı. (Hürriyet)
    Anahtar Kelimeler: Putin, Erdoğan, Putin Türkiye

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