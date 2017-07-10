Radikal ve Birgün'de yazarlık yapan Koray Çalışkan'a FETÖ gözaltısı!

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında akademisyen Koray Çalışkan da var

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi çalışanlarına yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda aralarında akademisyen ve yazar Koray Çalışkan'ın da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.



CHP'Lİ SALICI DUYURDU

CHP milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, twitter hesabından akademisyen Koray Çalışkan'ın gözaltına alındığını yazdı. Salıcı, şu mesajı paylaştı: "Koray Çalışkan az önce evinde gözaltına alındı. Gerekçe belli değil, ikameti belli bir akademisyen bir kez daha ifadeye davet edilemedi!"Öte yandan gözaltına ilişkin suçlamaların FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürütmek, Bylock kullanıcılı olduğu iddia ediliyor.Hakkında gözaltı kararı verilen Koray Çalışkan'ın FETÖ imamı Cemal Uşak'la yoğun biçimde irtibatlı olduğu iddia edildi.Koray Çalışkan 30 Haziran 1972 yılında İstanbul'da doğdu. 1991 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1995-1997 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1997-1999 yılları arasında New York Üniversitesi'nde ABD Siyaset Bilimi dalında ikinci yüksek lisansını yaptı. Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent olarak görev yapıyor. Politik iktisat, siyasi parti organizasyonu ve Ortadoğu siyaseti üzerine araştırmalar yapan Çalışkan'ın doktora tezi Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Birliği tarafından En İyi Sosyal Bilim Tezi seçildi. New York Üniversitesi'nden üstün başarıyla aldığı doktora derecesinden sonra yazdığı ve Princeton Üniversitesi Yayınları'nın bastığı, küresel emtia piyasaları üzerine olan bir kitabı bulunan Çalışkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Eğitimde Üstün Başarı ödülünü kazandı. Radikal ve BirGün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Habertürk ve +1TV'de programlarda sundu. 'Yangın Var' filminin senaryo yazarlığını ve yapımcılığını yaptı.