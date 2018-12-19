Rahatsızlanan hastayı hastaneye götürdü

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait otobüste rahatsızlanan yolcu, şoförün duyarlılığı ile hastaneye yetiştirildi

Olay, 17 Aralık saat 22.00 sıralarında 27 numaralı 20 BL 097 plakalı Bayramyeri-Meska hattında bulunan otobüste yaşandı. Otobüsteki yolculardan birinin rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği söylenen 27 numaralı otobüs şoförü Faruk Dere, hemen güzergahından çıkarak Denizli Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Şoför Dere kısa süre sonra şaşkın bakışlar arasında otobüsle Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne girdi. Baygınlık geçiren yolcuyu sağlık görevlilerin getirdiği tekerlekli sandalyeye bindiren Dere, daha sonra yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Şoförün bu duyarlılığı ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Osman Zolan'ın talimatı

Otobüs şoförü Faruk Dere, olayı şöyle anlattı: "Bayramyeri'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın bizlere söylediği, 'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin' talimatı geldi. Biz de insanlık görevimizi yaptık ve güvenli bir şekilde en yakın Devlet Hastanesi'ne gittim. Yolcumuzu tekerlekli sandalyeye koydum ve sağlık birimlerine teslim ettim. Amirlerimizi arayarak durumu anlattım. Teşekkür ettiler."