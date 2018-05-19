Ramazan aylarında çok fazla tüketilen, kendine has bir dokusu ve kıvamı olan pideler için kuyrukta saatlerce beklemenize gerek yok. Malzemeleri temin etmeniz durumunda ramazan pidenizi evinizde kendiniz yapabilirsiniz

Ramazan aylarında çok fazla tüketilen, kendine has bir dokusu ve kıvamı olan pideler için kuyrukta saatlerce beklemenize gerek yok. Malzemeleri temin etmeniz durumunda ramazan pidenizi evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

Ramazan pidesi tarifi kolay olmak ile birlikte kabarması için hamurunun özenle karıştırılmasına dikkat edilmelidir. Dışarıda satılanlara göre daha sağlıklı ve pratik olan ramazan pidesi yumuşak kıvamı sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesidir.

Ramazan Pidesi İçin Gerekli Malzemeler

Ramazan pidesi hazırlayabilmek için bir paket maya, temel malzemeler arasındadır. İsteğe bağlı olarak maya hazır bir şekilde ekmek fırınlarından da alınabilir.

Ramazan pidesi yapılışı sırasında 2 su bardağı ılık süt hamurun yumuşak olması için kullanılır.

Yarım tatlı kaşığı şeker ise aromasının daha iyi hale gelmesi için tercih edilir. Şeker oranı hamurun büyüklüğüne göre biraz daha arttırılabilir.

Yarım su bardağı ılık su, hamurun hazırlanması aşamasında kullanılır. Yoğun bir kıvam alması için un oranına göre su eklenmelidir.

1 yemek kaşığı tuz ise pidenin olmazsa olmaz malzemeleri arasındadır.

Ortalama 3-4 kişilik bir pide için 6 su bardağı un kullanılır. Ancak pide hazırlanırken un ve su oranı kişiye göre esnek bırakılır.

Un ve suyu karıştırırken kıvamının iyi olması adına iyice yoğrulması gerekir. Pidenin şişmesi ve aromasının gelmesi için karıştırma işlemi önemlidir. İstanbul’da Ramazan pidesini http://adapastanesi.com/ üzerinden de alabilirsiniz.

Ramazan Pidesi Yapılışı

Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusunu yöneltenler, evlerinde kolay bir şekilde hazırlayabilirler. Öncelikli olarak derin bir kabın içerisine, un, su ve tuz eklenerek iyice karıştırılmalıdır. Kıvamın yoğunlaşmaya başlaması ile birlikte içerisine şekerde katılabilir. Yoğurma işlemine geçmeden önce mayanın oda sıcaklığında 10 dakika kadar bekletilmesi önemlidir.

Hamurun kıvamı ele yapışmayacak bir hal aldığında küçük parçalara ayrılabilir. İsteğe bağlı olarak 4-5 parçaya bölünen hamura pide şekli verilir ve daha öncesinden ısıtılan 200 derece fırında kızarana kadar bekletilir.

Üstüne Sürülecek Malzemeler

Ramazan pidesi tarifi kapsamında, üstünün kızarması adına susam, çörek otu ve yumurta sarısı kullanılmalıdır. İsteğe bağlı olarak hazırlanan karışım içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ve süt ilave edilebilir.