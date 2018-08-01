Raylarda alkol alırken tren çarptı!

Adana'da rayların üzerinde alkol alırken trenin çarptığı Mustafa Özkaya (44), ağır yaralandı

Raylarda alkol alırken tren çarptı!
01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:19

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında, rayların üzerine oturup alkol aldığı öne sürülen Mustafa Özkaya'ya, Ceyhan yönüne giden 18 vagonlu yük treni çarptı. Makinist treni durdururken, başından ağır yaralanan Özkaya, çağırılan ambulansla Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #tren #tren çarpma
Önceki Haber
Şehit binbaşının katili öldürüldü!
Sonraki Haber
Oyunlar farklı, tehlikeler aynı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.