Referandum konusunda konuşan Bakan'a soru sormak istedi ama...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Avcılar'da katıldığı bir törende konuşma yaptı. Eroğlu'nun konuşması sırasında bir kadın soru sormak istedi. Bakan da bunun üzerine sonra sorarsın cevabını verdi. Kadının soru sorma konusundaki ısrarı üzerine Bakan, kendisini dinleyenleri alkışlatarak kadının sesini bastırmaya çalıştı.
Olay Avcılar'da meydana geldi. Bakan Eroğlu, referandumda 'Evet' için konuşma yaptı. Erdoğlu'nun konuşması sırasında adının Canan Metiner olduğunu belirten bir kadın 'size soru sormak istiyorum' dedi. Ancak Bakan Eroğlu, 'Sonra sorarsın' diyerek kadının soru sormasını engelledi.
Metiner ise bağırmayı sürdürdü. Bunun üzerine bakan da kendisini dinleyen topluluğa 'alkışlayın' diyerek kadının sesini bastırmaya çalıştı.
Bunun üzerine polis ekipleri kadının yanına giderek bağırmaması konusunda uyarıda bulundu.
Polislerin kimlik sorması üzerine eski bir televizyoncu olduğunu, adının da Canan Metiner olduğunu söyleyen kadın, bakanın bulunduğu bölgeden uzaklaşmaya yanaşmadı. Metiner, bağırarak “Konuşmamı engelliyorlar. Soru sormak istiyorum, sordurmuyorlar. Bu yüzden diktatörlük getiriyorlar. Bağırmıyorum, soru sormak istiyorum. Herkesin gözü önünde sordurmuyorsun. Neden? CHP liderine herkes soruyor takır takır, cevaplarını veriyor. Siz niye sordurmuyorsunuz? Diktatörsünüz, yalancısınız. Soru sorma hakkımı engelliyorsunuz" dedi.
Emniyet Müdürünün“Hakkınızı hukuk içerisinde arayın" sözlerine tepki gösteren Metiner, “Bu ülkede hukuk yok. Adliye de yok. Olsaydı bakanınız 'Reza'nın önünde yatarım' demezdi. Şimdi Amerika'da içeride. Vatandaş karşısında soru soracak yetkili istiyor. Hani neredesiniz?" diye konuşmayı sürdürdü.
Polisler çevredeki AK Partililer'in tepkilerini de önlemeye çalışırken Canan Metiner, “Bana bir bakan neden 'Evet' dememiz gerektiğini açıklasın. Ben ona soru sorayım delikanlı gibi bana da cevap versin bu kadar halkın önünde haydi bakayım. Yüreği yetiyor mu?" derken yanına yaklaşan bir kişiye, “Hayır'ı ben sana anlatırım. Ama 'Evet'i onlar bana anlatamaz. Başınızı taştan taşa vuracaksınız. Arabanızı da alma hakları var, evlerinize de el koyma hakları var" derken, başka bir kişi “Saçmalıyorsun yeter be" diyerek kendisine tepki gösterdi. Bir polis amirinin “Sizi korumamız gerek" sözlerine de karşı çıkan Metiner, “Yok ya. Bu kadar sene siz zaten korumadınız beni. Sizden birilerini koruması gerekiyor bu ülkede vatandaşları. 'Evet'i anlatması gerekiyor birilerinin. Hiç kimse anlatamaz bana burada neden 'Evet' oyu verdiğini anlatamaz" dedi. Polis amirinin “Size çevreye rahatsızlık vermekten işlem yapacağız biraz daha bağırırsanız" sözüne de sinirlenen Metiner, “İşlem mi yapacaksınız, yap o zaman. Gelme benimle ne geliyorsun. Yaklaşma bana" diyerek uzaklaştı.