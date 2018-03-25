Refüjde beklerken öldü

Elazığ'da, başka bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç'e çarptı. Hastaneye kaldırılan Sevinç, yaşamını yitirdi

Refüjde beklerken öldü
 ​Kaza, merkez Yeni Mahalle Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Sönmez yönetimindeki 44 LA 852 plakalı otomobil, aynı yöne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 FU 818 plakalı otomobille çarpıştı. Sönmez yönetimindeki araç, savrulup, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç'e (58) çarptı. Kazada, Sevinç yaralandı. Çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kaza sonrası Yusuf Sönmez'i gözaltına aldı.


 

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Alanya'da sualtı ragbisi müsabakaları sona erdi
Sonraki Haber
AK Parti'den MHP ile yerelde de ittifak sinyali
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.