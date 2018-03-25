Refüjde beklerken öldü

Kaza, merkez Yeni Mahalle Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Sönmez yönetimindeki 44 LA 852 plakalı otomobil, aynı yöne giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 FU 818 plakalı otomobille çarpıştı. Sönmez yönetimindeki araç, savrulup, yolun karşısına geçmek için refüjde bekleyen Güler Sevinç'e (58) çarptı. Kazada, Sevinç yaralandı. Çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sevinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kaynak: DHA
Polis, kaza sonrası Yusuf Sönmez'i gözaltına aldı.
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