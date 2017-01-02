Reina'nın Facebook sayfasında dikkat çeken mesajlar!

Yılbaşı gecesi bir katliamın yaşandığı Reina'nın yeni yıl mesajlarına ayırdığı sayfasında 2 mesaj dikkat çekti

Yılbaşı gecesi İstanbul'da bulunan ünlü gece kulübü Reina büyük bir katliama sahne oldu. Elinde kalaşnikof silahla kulübe giren bir kişi, eğlenmek için orada olan insanları taradı. Katliamda 39 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.



Katliam sonrası Reina'nın yeni yıl mesajları için ayırdığı sayfada ise dikkat çeken 2 mesaj oldu. Mesajlardan birinde 'Sizi istiyorummm' ötekinde ise 'Dövüşe 5 kalaa' yazıyordu. Mesajın yazıldığı şüpheli hesabın ise mesajlar yazılmadan birkaç saat önce açıldığı ve daha sonra da hemen kapatıldığı öğrenildi.



Ancak yapılan incelemede aynı isim ve fotoğrafla bir başka hesabın daha olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu hesapta yapılan incelemede hesabın kapağında "Tiger's of İslam" yazılı olması dikkat çekti. Hesabın profil fotoğrafında ise saçları kazılı, dilini çıkartarak ekrana bakan alaycı bir yüz var. Hesaptan yapılan paylaşımlarda ise ellerinde silahlı sakallı militanları olması dikkat çekti.







Mesajlar ise katliamdan sonra dikkat çekti. Yapılan incelemede hesabın sırf bu mesajların yazılması için açıldığı belirlendi.



PAYLAŞIMI YAPANLAR ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU ?



Bütün bunlar Reina katliamıyla ilgili olarak koskoca bir soruyu ortaya koyuyor; Bu iki hesabı kullanan kişi ya da kişiler katliamı, planlamasını, nasıl ve ne zaman yapılacağını çok önceden biliyor muydu ? Paylaşımlar bu yüzden mi yapıldı ?