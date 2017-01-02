Reina'nın sahibi konuştu: Doğrudan gelen tehdit yok!

İstanbul Reina'da düzenlenen saldırı ile ilgili, mekanın sahibi Mehmet Koçarslan soruları yanıtladı

2017'ye İstanbul Reina'daki saldırı ile kanlı bir şekilde başladık. Saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden Güvenlik Amiri Fatih Çakmak son yolculuğuna uğurlandı. Çakmak'ın cenazesine katılan Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstihbaran vardı iddiasına yanıt veren Koçarslan, "İstihbarat değil, açık istihbarattı. Benim medya takipten okuduğum şeylerdi. Emniyetten bir bilgi yok. Emniyetin almış olduğu 17 Aralık'tan beri, o bölgede Bebek-Ortaköy arası almış olduğu; bugüne kadar hayatımda görmüş olmadığım olağanüstü tedbirler vardı. Açık istihbarattan medyadan, medya takipten okuduğum şeyle olağanüstü güvenlik tedbirlerini birleştirdiğimiz zaman söyleyecek pek fazla bir şey yok" dedi.



Yasaya göre kapıdaki güvenlik görevlilerinin silah taşımaması konusundaki soruya yanıt veren Koçarslan, konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. İçeride silah bulunmamasının doğru olduğunu belirten Koçarslan, ama kapı konusunda düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle ülkede yaşanan olağanüstü terör şartlarında kapıdaki güvenlikte silah olması gerektiğini belirten Koçarslan, güvenlik şirketinin de kendilerine bağlı olmadığını belirtti. Koçarslan devlet yetkililerinin bu konuda gerekeni yapması gerektiğini söyledi.



Olayı birlikte aşacağımızı söyleyen Koçarslan, bu kadar güvenlik tedbirine rağmen terörist dahi diyemeyeceği iblis diyebileceği varlığın mekana nasıl ulaştığını bilmediğini ifade etti.



Herhangi bir tehdit alıp almadıkları sorusuna da yanıt veren Koçarslan, "Hayır. Bizim işletmemize doğrudan gelen tehdit yok. Doğrudan gelen bir istihbarat da yok. Açık istihbarat ve genel tehdit . Genel şeyler... " dedi.