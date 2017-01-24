Reina saldırganı için geniş güvenlik önlemi

Yılbaşı gecesini kana bulayan ve bir süre önce yakalanan Reina saldırganı sağlık kontrolünden geçirildi

Reina saldırganı için geniş güvenlik önlemi

Yılbaşı gecesi İstanbul'da bulunan Reina gece kulübüne bir saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan saldırgan gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.



Polis gece saatlerinde Abdulkadir Maşaripov, isimli saldırganı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Saat 23.00 sıralarında emniyetten çıkartılan katil, polisin geniş güvenlik önlemleri arasında hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolü yapılan Maşaripov için polis hastaneden çıkarılırken görüntülenmemesi için camlara naylon perde de örttü. Daha sonra sorgusu süren katil, zırhlı araç ile emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #reina #reina saldırganı
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